بكين تُعيد فرض القيود مع بوادر الموجة الثانية لفيروس كورونا

أقامت عدة أحياء في العاصمة الصينية، بكين، نقاط تفتيش أمنية، وأغلقت المدارس، وأمرت باختبار الأشخاص لفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، بعد ارتفاع غير متوقع في الحالات المرتبطة بأكبر سوق للمواد الغذائية بالجملة في آسيا.





وقد أدت الحالات الجديدة إلى قيام المسؤولين في أجزاء كثيرة من بكين بإعادة فرض إجراءات صارمة لمكافحة انتشار الفيروس، مع دخول ثلاث مقاطعات على الأقل في "وضع وقت الحرب"، كما أوردت وكالة "رويترز".





تضمنت الإجراءات؛ نقاط تفتيش أمنية على مدار الساعة، وإغلاق المدارس والأماكن الرياضية وإعادة فحص درجة الحرارة في مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والمكاتب.





أرسلت بعض المناطق المسؤولين إلى المجمعات السكنية فيما وصفوه بأنه عملية "دق، دق" لتحديد الأشخاص الذين زاروا شينفادي أو كانوا على اتصال بالأشخاص الذين زاروها.





وبدأت بكين اختبارًا شاملا يوم الأحد بعشرات الآلاف من الشيكات.





وصرح قاو شياو جون، من لجنة الصحة العامة ببكين خلال مؤتمر صحفى، بأن عينات من 8950 شخصًا تم التعرف عليهم مؤخرًا فى شينفادى قد تم جمعها حتى صباح اليوم الباكر.





وقال، إن نتائج أول 6075 كانت سلبية.





وقال تاجر جملة للخضار في شينفادي، إنه يجب أن يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في فندق على الرغم من أن اختباره كان سلبيًا.





وأضاف، متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته: "علي أن أُجري اختبارًا آخر بعد الـ 14 يوما".





بعد نحو شهرين من عدم وجود إصابات جديدة، أبلغ مسؤولو بكين عن 79 حالة إصابة خلال الأيام الأربعة الماضية، وهي أكبر مجموعة من الإصابات في المدينة منذ فبراير.





وقد أوقع عودة الفيروس إلى بكين، مقر العديد من الشركات الكبرى، في حالة من عدم اليقين في وقت تحاول فيه الصين التخلص من الاضطراب الاقتصادي الناجم عن المرض.





وقال شو هيجيانج، المتحدث باسم حكومة مدينة بكين في مؤتمر صحفي: "خطر انتشار الوباء مرتفع للغاية لذا يتعين علينا اتخاذ اجراءات حازمة وحاسمة."





وقد تم تتبع الفاشية في سوق شينفادي المترامي الأطراف، حيث يتم تبادل آلاف الأطنان من الخضار والفواكه واللحوم كل يوم.





مجمع من المستودعات والقاعات التجارية يمتد على مساحة تقارب 160 ملعب كرة قدم، سوق شينفادي أكبر بأكثر من 20 مرة من سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان حيث تم تحديد التفشي لأول مرة.