الأزهر للفتوى: احذر هذه الأفعال في ظل انتشار أزمة كورونا

هناك مجموعة من الأفعال يحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منها، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".





- إعارة القناع الطبي واستعارته أمام المصالح والهيئات التي تشترط ارتداءه لإتمام خدماتها وتعاملاتها فيما يُعرف بـ"الكمامة الدوارة".

- تأجير الأقنعة الطبية (الكمامات) بعد استعمالها بمقابل أو اعطاؤها للغير بدون مقابل.

- تجميع الأقنعة الطبية المُستخدَمة، وبيعها مرة أخرى.



وأكد مركز الأزهر العالمي على المواطنين الالتزام بإرشادات الوقاية التي حددتها الجهات المختصة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتحريم السلوكيات الخاطئة التي من شأنها أن تؤدي إلى تفشي الوباء، وزيادة أعداد المصابين به؛ دفعًا للضرر، وحفظًا للنفس التي عظَّم الله حُرمتها، وجعل إحياءها كإحياء الناس جميعًا.





واستشهد المركز بقول الله تعالي "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".. "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".





وعن رسول الله ﷺ قال "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ" [أخرجه الحاكم].