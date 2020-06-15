إسبانيا تعيد فتح الحدود أمام 10 آلاف سائح ألماني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعادت إسبانيا فتح أبوابها أمام مجموعة مختارة من السائحين الألمان، اليوم الاثنين، في مشروع تجريبي سيجلب 10000 من المصطافين إلى جزر البليار لمعرفة كيف يمكن أن تعمل السياحة الجماعية في وقت الإصابة بالفيروس التاجي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

اصطف العشرات الذين يرتدون الأقنعة في مطار دوسلدورف صباح الاثنين على متن رحلة شركة TUI السياحية إلى بالما دي مايوركا، متلهفون لاختبار الترتيبات لقضاء عطلة قبل أسبوعين من إعادة فتح إسبانيا بالكامل.

تقتصر الفنادق على نسبة إشغال تصل إلى 50٪ وستتوفر كاميرات بالأشعة تحت الحمراء في مداخلها لقياس درجات حرارة أجسام الضيوف، وتحد الحكومة من عدد المشاركين في الاختبار.

يوم الأحد قام عمال النظافة الذين يرتدون أغطية واقية للوجه بمسح الأسطح ووضع أدوات المائدة على طاولات البوفيه في فندق في بالما دي مايوركا، حيث وجهت علامات الأرضيات المثبتة حديثًا الضيوف لمراقبة المسافة الاجتماعية أثناء التنقل.

وقد بدأت إسبانيا، وهي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم، إغلاق السياحة الدولية بعد أن أثار الوباء إعلان حالة الطوارئ في 14 مارس. لكن تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لإعادة فتح قطاع يعمل فيه واحد من كل ثمانية عمال إسبان.

في عام 2019، شكل الألمان ثلث السياح الدوليين إلى جزر البليار، وهو أرخبيل قبالة الساحل الشرقي لإسبانيا والذي يضم جزيرة إيبيزا الشهيرة. لكن ستكون الحياة في العطلات منخفضة للغاية أكثر من المعتاد.

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