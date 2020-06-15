نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2020 للقبول بالثانوي العام بجميع محافظات مصر (طلاب الصف الثالث الثانوي) للعام الدراسي 2021

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:04 ص
نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2020
نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2020

نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2020 للقبول بالثانوي العام بجميع محافظات مصر (طلاب الصف الثالث الثانوي) للعام الدراسي 2021

تنسيق الشهادة الاعدادية | هناك الكثير من طلاب 3 اعدادي على مستوي الجمهورية تسعى لدخول الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021، ويترتب ذلك على تنسيق القبول بالثانوي العام، ووفقًا لذلك سيتم تحديد درجة قبول الثانوية العامة.

وأشار مسئول وزراة التربية والتعليم بأن من المؤشرات الأولية بأغلب المحافظات بإرتفاع مفاجي في تنسيق الإعدادية 2020، بسبب ارتفاع نسبة النجاح بجميع المحافظات.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2020
عقب تطبيق النظام الحديث بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بعمل مشروعات بحثية كبديل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020، نظرًا للأجواء الحالية والتى ما زالت مستمرة من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أسفر عن عدد من الضحايا، مما أدي الى ارتفاع نسبة النجاح، وقد اتضح ذلك بالمحافظات التى تم إعلانها حتى الآن فقد سجلت درجة القبول بالمنيا 247، ومحافظة الدقهلية 259، ومحافظة الجيزة 240، الغربية 253.

تنسيق الثانوية العامة 2021
ما زال طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات الشرقية والقاهرة والإسكندرية وأسيوط وغيرها من المحافظات التى لم تعتمد نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي 2020-2021، كما أشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإنخفاض درجة القبول بالثانوي العام كحد أدني 214 درجة.

لقد تم اعتماد اللواء خالد عبد العال الآن نتيجة تنسيق محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام وقد بلغت كحد أدني 254 درجة القبول الثانوية العامة للعام الدراسي 2021، ونترقب تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية خلال ساعات عقب اعتمادها من محافظ الشرقية.

نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2020 للقبول بالثانوي العام بجميع محافظات مصر (طلاب الصف الثالث الثانوي) للعام الدراسي 2021

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(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

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