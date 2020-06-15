محافظ الفيوم يتابع أعمال إحلال وتجديد "الكوبري العلوي" (صور)





تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال إحلال وتجديد الكوبرى العلوي بمدينة الفيوم، وسير العمل؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ اطمأن على سير العمل بالكوبرى وتفقد أعمال صب الخرسانة، ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني وإنهاء الأعمال فى المواعيد المقررة.





كما شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامتهم.





وأضاف "التوني" أن أعمال الإحلال والتجديد تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، لافتًا إلى إغلاق الكوبري العلوي أمام حركة السيارات والمارة مع تسيير محاور مرورية وخطوط سير بديلة، بالتنسيق مع شرطة المرور وإدارة المواقف، حتى لا تتأثر الحركة المرورية بالمنطقة.





محافظ الفيوم: التبرع ببلازما الدم يُعد عمل قومي وإنساني نبيل





بدأت محافظة الفيوم التواصل مع المتعافين من فيروس "كورونا المستجد" الذين تنطبق عليهم الشروط الصحية للتبرع ببلازما الدم لصالح المرضى لمساعدتهم على التماثل للشفاء.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أجرى إتصالًا هاتفيًا مع الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة للتنسيق لإتاحة جهاز فصل البلازما داخل المركز الاقليمي لنقل الدم بالفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن التبرع خاضع للشروط الصحية الآمنة.





وأكد محافظ الفيوم، أن التبرع ببلازما الدم يُعد عمل قومي وإنساني نبيل يجب على جميع المتعافين الذين تنطبق عليهم الشروط التحلي به لصالح المرضى والمصابين الآخرين.





وناشد المحافظ كافة المتعافين من فيروس كورونا المستجد ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية الراغبين فى التبرع التواصل مع المحافظة عبر رقم الواتس آب 01551572155، مشيرًا أن المحافظة ستوفر وسيلة انتقال مجهزة لنقلهم لمكان التبرع وإعادتهم مرة أخرى.







