إعلامي سعودي يبث الخوف في نفوس جماهير الهلال

نشر الإعلامي سعود الصرامي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي أثارت الجدل وبثت الخوف في نفوس جماهير الهلال.





الصرامي نشر صورة للنجم الايطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وكتب عليها، "احترموا ذكرياتي".





كلمات الصرامي زادت من تخوف الجماهير الهلالية خاصة أن جيوفينكو يرغب في الرحيل عن الهلال في نهاية الموسم الحالي، حيث يسعى للعودة إلى الدوريات الأوربية مرة أخرى، خاصة إيطاليا، حيث وصلته عروض من بارما.



