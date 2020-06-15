مؤشرسوق الأسهم السعودية يخسر 35.9 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.49% خاسراً 35.92 نقطة ليصل إلى مستوى 7256.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% رابحاً 50.16 نقطة ليصل إلى مستوى 8716.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.4 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.90%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.04%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.37%.

وقفز 58 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدق" بنسبة 4.53%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 3.70%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 3.32%، فيما تراجع 118 سهماً على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.25%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 2.42%، ثم سهم "العربي" بنسبة 2.30%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 239.7 مليون ريال سعودي.