وفاء عامر لشقيقتها آيتن: لازم تاخدي إسبرين دمك لزج.. والأخيرة: أنا سكر

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مازاحت الفنانة وفاء عامر شقيقتها آيتن عامر بطريقة طريفة، واصفة إياها بأن دمها لزج، وذلك في مقطع فيديو من خلال الاستوري الخاص بشقيقتها آيتن عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



نشرت آيتن عامر مقطع فيديو طريف لها هي وشقيقتها، وظهرت وفاء وهي تمازحها قائلة :" لازم تاخدي اسبرين عشان عندك لزوجة في الدم دمك لزج"، لتمازحها آيتن قائلة:"أنا دمي تقيل أنا سكر".





وفي سياق آخر، خاضت آيتن عامر السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية" وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.





والجدير بالذكر أن مسلسل "فرصة تانية"،و هو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محسن عادل، بطولة ياسمين صبري، محمود البزاوى، أحمد مجدي، إدوارد، أحمد الشامي، هبة مجدي، أشرف ذكي، صبري عبد المنعم، هبة عبد الغني، دياب.