ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.05% في مستهل جلسة الإثنين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:40 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% رابحاً 0.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 161.5 ألف درهم

 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.13% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.64%.

وأنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، علي تراجع  بنسبة 0.48% خاسراً 6.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 800.3 ألف درهم.


 وهبط بسوق البحرين  المالي اليوم ،قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.92% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.77% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 7.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.



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