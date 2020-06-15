عاجل.. تفاصيل تخصيص وحدات بالإسكان الاجتماعى لعزل مصابي كورونا





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توفير ٧٦٨ وحدة سكنية (٣ غرف + صالة) للوحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، لاستخدامها كأماكن عزل مؤقت لمصابي فيروس كورونا بمحافظتي المنيا والفيوم، وذلك بناء على طلب المحافظتين بتخصيص الوحدات السكنية لاستخدامها في العزل لمصابي فيروس كورونا.









وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم تجهيز الوحدات وفرشها لاستقبال المصابين، مؤكدة أن الوحدات التي تم إتاحتها كأماكن للعزل لم يسبق تخصيصها أو تسكينها للمواطنين، وأنه تم التنسيق بين وزارة الإسكان و محافظتي المنيا والفيوم لتطهير وتعقيم الوحدات بعد الإنتهاء من فترة العزل بها وإصلاح أي تلفيات في حال حدوثها بالوحدات، وذلك في إطار مساهمة وزارة الإسكان في تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.









وأكدت مي عبد الحميد، أنه تم اختيار أماكن العمارات بمحافظتي المنيا والفيوم بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للمصابين بالفيروس، مشيرة إلى أنه في حال الانتهاء من فترة العزل سيتم مراجعة استلام الوحدات قبل طرحها أو تخصيصها للمواطنين.





وأوضح المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات التي تم تخصيصها لمصابي فيروس كورونا هي: ٤٨ وحدة بمركز المنيا، و٤٨ وحدة بمشروعى الإسكان الاجتماعى بمركزي سمالوط ومطاى، و٤٨ وحدة بالمشروع بمركز بني مزار بمحافظة المنيا بواقع ٦ عمارات، وكذا تخصيص ٦٢٤ وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة شدموه بمحافظة الفيوم، بواقع ٢٦ عمارة.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.





















