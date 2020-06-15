تنسيق الشهادة الإعدادية جميع المحافظات.. الشروط والأوراق المطلوبة بمدارس البترول والتمريض 2020

تنسيق الشهادة الإعدادية، ننشر لكم تنسيق الشهادة الإعدادية 2020 بجميع المحافظات، حيث شهد هذا العام ارتفاع في درجات الطلاب بنسبة كبيرة جدًا، ومن المفترض أن يرتفع التنسيق، ومن جهته اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2020/2021 ليكون بحد أدنى 254 درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة والحد الادنى للقبول بفصول الثانوى العام ( خدمات ) 224 درجة .





تنسيق الشهادة الإعدادية سيتم تقسيمه إلى 3 مراحل:





- المرحلة الأولى من الأربعاء 1 يوليو 2020 إلى السبت 4 يوليو 2020 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة.

- المرحلة الثانية من الأحد 5 يوليو 2020 وحتى الخميس 9 يوليو 2020 ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 270 درجة.

- المرحلة الثالثة تبدأ من السبت 11 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو 2020 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين السابقتين.





تنسيق الشهادة الإعدادية للثانوي العام تنسيق القاهرة ثانوية عامة 254 درجة تنسيق العريش ثانوية عامة 249 درجة. تنسيق الجيزة ثانوية عامة 240 درجة تنسيق الدقهلية ثانوية عامة 259 درجة تنسيق المنيا ثانوية عامة 247 درجة تنسيق قنا ثانوية عامة 258 درجة تنسيق كفر الشيخ ثانوية عامة 250 درجة تنسيق أسوان ثانوية عامة 240 درجة تنسيق دمياط ثانوية عامة 255 درجة تنسيق الإسماعيلية ثانوية عامة 247 درجة تنسيق مرسى مطروح ثانوية عامة 220 درجة



وعن الشروط والأوراق المطلوبة للقبول في مدارس البترول:





- يجب الحصول على درجات تنسيق مدارس البترول تبع المحافظة. - شهادة صحية معتمدة من الجهات الحكومية. - النجاح في الاختبارات النفسية. - أن لا يتجاوز سن الراغب في الالتحاق عن 18 عامًا وذلك في أوائل شهر سبتمبر في عام التقديم. - اجتياز اختبارات كشف الهيئة. - أن يكون متمكن في اللغة الإنجليزية وأن يكون حاصلًا على درجات لا تقل عن 70%. - لا بد من إحضار بعض المستندات كالشها دة الاعدادية مختومة من الإدارة التعليمية التابع لها. - ثلاث نسخ من البطاقة الشخصية للوالد. - 6 صور شخصية للمتقدم. - شهادة الميلاد الكمبيوتر. - شهادة صحية للطالب. - بعض الدمغات والطوابع البريدية. - نموذج الالتحاق.



الشروط والأوراق المطلوبة لتمريض 2020

- يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.