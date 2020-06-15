التضامن: بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة اليوم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:47 ص
الوزيرة
الوزيرة
آيات عامر
قالت نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي: إن خطة صرف تكافل وكرامة مستمرة؛ لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الإحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامه علي مرحلتين.

وتبدأ اليوم الأثنين المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون  مستفيد، ويستمر الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء ١٥ -١٦ يونيو.

على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي٢.٥ مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ١٧ يونيو وبقية الشهر، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الايام المخصصة لهم   

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة  وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر ٤ آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية 

وأكدت الوزيرة علي أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الإجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم. 

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي ٣.٦ مليون أسرة بما يشمل حوالى ١٥ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.


ويشار إلي أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ مليون اسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه

وجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد اطلقت مؤخرًا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا https:tk.moss.gov.eg.

وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن وزارة التضامن تكافل وكرامة التضامن

أخبار تهمك

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ حوالي 11 ساعة

السبب وراء راموس تبديل في مباراة إيبار

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 22 ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ يوم

مودريتش يوجه رسالة مثيرة لمبابي

منذ ساعة و 22 دقيقة

مدافع برشلونة يهدد بسبب ميسي

منذ ساعتين

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة على أعتاب ضم نيمار

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أزمة في الوداد ترجح كفة الأهلي قبل مباراة نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

غادة والي: مليار ومائة مليون جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة في يوليو

وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف تكافل وكرامة

اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة

وزيرة التضامن تتابع أول أيام صرف مساعدات تكافل وكرامة

القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'

غدا.. التضامن تبدأ صرف مساعدات برنامج "تكافل"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

08:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال