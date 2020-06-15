مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 0.24% في مستهل التعاملات

أـنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.94% خاسراً 20.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2071.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 255.2 مليون سهم محققة ما قيمته 137 مليون درهم من خلال تنفيذ 2558 صفقة لعدد 31 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاستثمار 2.73%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.38%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%.





وقفزت 10 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 11.38%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.70%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم شركة ديار للتطوير قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.3 مليون ورقة بقيمة 37.9 مليون درهم.