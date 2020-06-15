لليوم الثاني.. الإصابات الجديدة بكورونا تتجاوز عتبة الـ30 في كوريا الجنوبية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، إلى 12121، بزيادة 37 حالة جديدة خلال يوم أمس الأحد، وفقًا للمراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

 

وقالت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المعدل اليومي للمصابين الجدد تجاوز عتبة الـ30 لليوم الثاني بعد أن بلغ 34 حالة أمس.

 

وبحسب المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، طريقة انتقال العدوى، جاءت 24 حالة لانتقال العدوى محليا و13 حالة وافدة من الخارج، ليبلغ إجمالي الحالات الوافدة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 87 حالة.

 

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، حذرت من احتمال زيادة أعداد المصابين مع استمرار وجود حالات الإصابة الجماعية محدودة النطاق، لا سيما في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها.

 

ووصل عدد المصابين المرتبطين بشركة "ريتش واي" لبيع المنتجات الصحية عبر إقامة فعاليات للمسنين، الى 164 حالة، بينما بلغ عدد المصابين المرتبطين بكنائس في العاصمة وضواحيها 107 حالات حتى ظهر أمس الأحد.

 

وازداد عدد المصابين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق، مع انتشار العدوى في مراكز رعاية المسنين، الأمر الذي يثير القلق من احتمال زيادة الوفيات من بينهم.

                           

وبقي إجمالي الوفيات حتى الآن عند 277، دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 12 حالة، ليبلغ 10730 حالة.

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