هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات المبكرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:13 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأثنين ، بداية جلسات الأسبوع، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات مستكملة أدائها الهابط والذي بدأته بالأمس بضغوط مبيعات الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية.


وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليصل خلال الساعة 10:18 عند مستوى 568.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 10577.4 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1265.4 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2009.5 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس الأحد على تراجع جماعى بإستثناء المؤشر السبعينى الذى أنهى باللون الاخضر بدون ارتفاع يذكر لينهى عند نقطة فتحه 1283 نقطة ، فيما أنهى الرئيسي على تراجع بنسبة 0.93% عند 10731 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات متوسطة لجلسة الأحد بلغت 781 مليون جنيه ، بحجم تداول 293 مليون سهم ، من خلال 38081 صفقة ، بمخطط سيولة 43% للشراء ، بالتداول على 173 ورقة مالية ، ربحت منها 62 ورقة ، و تراجعت 90 ورقة ، و ظلت على ثبات 21 ورقة دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بحوالي 4.15 مليار جنيه مسجلا 570.728 مليار جنيه.

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