تفاعل إيجابي على دورات مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة

أكدت الدكتورة شاهندا عزت مديرة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، إن المركز نجح في إجراء تجربة عقد اختبار إتقان اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية (ATEFL) بنظام Online وسط إقبال وتفاعل من الباحثين الراغبين في أداء الاختبار؛ حيث يعتبر اختبار (ATEFL) شرط من شروط المناقشة لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الجامعة.





وأكدت الدكتورة شاهندا، في بيان صحفى، أن تجربة عقد اختبار ATEFL أونلاين جاءت بناء على توجيهات من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بإجراء دورات تدريبية عن بُعد في اللغات الأجنبية واختبارات اليكترونية، وذلك ضمن خطة جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدماتها التعليمية إليكترونيًا باستخدام التطبيقات الحديثة.





وأضافت مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المتقدمين لاختبارات الإليكترونية للأسبوع المقبل، اكتمل عددهم بعد نجاح التجربة، مشيرة إلى أن متطلبات الالتحاق بالاختبار تتضمن جهاز كمبيوتر PC او لابتوب مزود بكاميرا، وسماعة اذن ومايك Headset، ودخول الموقع المخصص للاختبار باستخدام متصفح Google Chrome أو متصفح Mozilla Firefox، وباقي الشروط وطريقة التقديم متاحة على صفحة المركز الاليكترونية على "فيس بوك".





جدير بالذكر أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة تم افتتاحه في أكتوبر عام 1997 لتحقيق عدة أهداف من بينها العمل على أن يكون نموذجًا يحتذي به في تعليم اللغات الأجنبية والترجمة على المستويين النظري والتطبيقي، وتَحمُّل مسؤولية الانتماء لجامعة القاهرة، ويخدم المركز الآلاف من طلاب الجامعات في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية، وبخاصة اللغات الأوروبية الحديثة، كما يقوم المركز بعقد اختبار اتقان اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية (ATEFL).





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال مستشار إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



