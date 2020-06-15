في 6 معلومات.. اعرف مستجدات "كورونا" في مصر

يوما بعد الآخر تتزايد حالات فيروس كورونا في مصر، وفقا للأرقام التي تعلنها وزارة الصحة والسكان بشكل يومي لمتابعة مسار الوباء في البلاد خلال الفترة الحالية.





يذكر أن فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" منتشر في أغلب دول العالم منذ عدة أشهر واستطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها.





وفي مصر، قامت وزارة الصحة بعدة تحركات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تزايدت أعداد الإصابات في مصر، وكانت هناك إجراءات عدة اتخذتها الوزارة على رأسها تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.





وفيما يلي تقدم "الفجر" مستجدات وضع فيروس كورونا في البلاد في عدد من المعلومات:





1.سجلت مصر حتى الآن 44598 حالة إصابة بفيروس كورونا من ضمنهم 11931 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.





2.الـ 24 ساعة الأخيرة شهدت تسجيل البلاد لأعلى معدل وفاة بعد تسجيل 91 حالة جديدة.





3.حسب الإحصائيات، فالمحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي القاهرة، الجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس حتى الآن.





4.الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية، أرجع ارتفاع الوفيات إلى أنها حالات نتاج فترة تراكمية لمدة أسبوعين، مؤكدا أن الأمر يحتاج لمراجعة وتدقيق على مدار الأيام المقبلة لتجنب أعداد الوفيات الكبيرة.





5.بالنسبة لعلاج الفيروس، فتعتمد البلاد على عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين، وأكد مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية سينتج بشكل غير تجارى، وتم التواصل مع الشركة المنتجة لعقار ريمديسيفير للحصول على اللقاح الجديد، ومنحت شركة "جلياد" حق تصنيع وتوزيع دواء "ريمديسيفير" في نحو 127 دولة منها مصر.



