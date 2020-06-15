إدوارد يقع فى فخ "ال تعرف على تفاصيل شخصية إدوارد في فيلم "خلي بالك من اللي جاي"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يقوم الفنان ادوراد حاليًا بتصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "خلي بالك من اللي جاي"، ويُجسد خلال الأحداث دور مطرب يمتلك أحد الكباريهات، ويتعرض لعملية نصب من أحد بطلات العمل،والفيلم من المُقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والفيلم كان يحمل في البداية اسم "عش الدبابير" لكن تم تغييره، وهو من تأليف حمدي يوسف، وينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق.

فيلم "خلي بالك من اللي جاي" يُشارك في بطولته رانيا يوسف، أحمد سلامة، صلاح عبدالله، مجدي كامل، سارة سلامة، وآخرون، ومن تأليف حمدى يوسف،إخراج عادل الأعصر.


وتدور أحداث فيلم "خلى بالك من اللى جاى" حول ثلاثة فتيات يقمن بمهمة وطنية للدولة فى إطار درامي، وتواجه رانيا يوسف صعوبات عديدة بينها وبين الفنان مجدي كامل، والفيلم يدور في جو من الإثارة والتشويق.




وفي سياق آخر، خاض إدوارد السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس"،" فرصة تانية "، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.


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