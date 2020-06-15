مودريتش يوجه رسالة مثيرة لمبابي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
بعث الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، رسالة مثيرة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، على خلفية ارتباطه بالإنتقال للنادي الملكي.

ودعى مودريتش مبابي لترك بطولة الدوري الفرنسي، والذهاب لدوري أكثر تنافسية، يتمكن من خلاله من حصد الألقاب الفردية.

وقال مودريتش في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "مبابي يمتلك جميع الإمكانيات لتصدر المشهد الكروي العالمي".

وتابع: "لكنني أعتقد أن مبابي عليه الإنتقال لأحد الدوريات التي لا يمكن الفوز بها بسهولة، وذلك لتقدم له الإضافة في مسيرته".

ويعد مبابي أحد أهم اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد منذ عدة أعوام، على الرغم من رفض إدارة النادي الباريسي التخلي عن خدمات اللاعب.

وتمكن مبابي من نيل عدة ألقاب محلية مع باريس سان جيرمان، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، أو الترشح لجائزة الكرة الذهبية.

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