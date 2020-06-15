استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" لـ علي ربيع في هذا الموعد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:57 ص
علي ربيع
علي ربيع
هبة أحمد



يواصل الفنان علي ربيع استئناف تصوير فيلمه "الخطة العامية"،وذلك بداية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة به، حيث يتبقى له 10 أيام وينتهي من التصوير، ومن المُقرر عرض الفيلم بعد قرار عودة السينمات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وصورعلى ربيع بعض مشاهده في فيلم "الخطة العامية" ما بين منطقة وسط البلد، وطريق اسكندرية الصحراوي، وبالإضافة إلى منطقة بولاق .


فيلم" الخطة العامية"بطولة علي ربيع، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، محمد عبد الرحمن "توتا"، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور قصة الفيلم حول محاولة على ربيع سرقة لأحد البنوك.

وفي سياق آخر، خاض علي ربيع السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب"مع الفنان مصطفى خاطر، والمسلسل شارك في بطولته كل من محمد محمود، نهال عنبر، هاجر عفيفي، كارولين عزمي، وهو من إخراج معتز التوني، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.

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