تايلاند تنهي حظر التجول بعد مرور 21 يومًا دون إصابات محلية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
رفعت تايلاند، اليوم الاثنين، حظر التجول على مستوى البلاد بعد أكثر من شهرين وسمحت للمطاعم باستئناف بيع الكحول مع تراجع أزمة فيروس كورونا، ومرور 21 يومًا دون تسجيل اصابات محلية.

كانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 70 مليون نسمة، أول دولة خارج الصين تبلغ عن حالة فيروس تاجي، في 13 يناير، وكانت لها قصة نجاح نسبي في احتوائها، مع وجود 3135 حالة مؤكدة و58 حالة وفاة. كما تعافى حوالي 2987 مريضا.

وقد أشاد المسؤولون بتبني التايلانديين المبكر لارتداء الاقنعة - في كل مكان في الأماكن العامة منذ شهر يناير - بالإضافة إلى إغلاق الحدود، وإغلاق العديد من الأعمال وحظر التجول للسيطرة علي الفيروس الجديد الذي أصاب 7.9 مليون في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 430،000.

وكان من ضمن المؤسسات الأخرى التي أعيد فتحها يوم الاثنين المدارس التي تضم أقل من 120 طالبًا، وقاعات المعارض، والحفلات الموسيقية، وإنتاج الأفلام، والملاعب، والمتنزهات والمسابقات الرياضية بدون مشاهدين.

بينما ستبقى الحانات والبارات ومنافذ الكاريوكي مغلقة، لكن المطاعم التي أعيد افتتاحها قبل أسبوعين مع الحفاظ علي مسافات التباعد الاجتماعي.

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كورونا في تايلاند تايلاند تنهي حظر التجول

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