نجم الإسماعيلي بديل دونجا في بيراميدز

يقترب نبيل عماد دونجا، نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول، من الإنتقال لصفوف نادي ألميريا الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.













ووفقاً لمصادر مطلعة داخل مجلس إدارة الفريق، فإن بيراميدز يرصد التعاقد مع اللاعب عماد حمدي، لاعب خط وسط النادي الإسماعيلي، لخلافة دونجا.









وأكدت التقارير، أن دونجا في طريقه للرحيل عن بيراميدز والإنضمام لألميريا، والذي يملكه المستشار تركي آل شيخ، المالك السابق لنادي بيراميدز.













وأجرى مسؤولو بيراميدز إتصالاً مع إدارة الدراويش، لمعرفة مدى إمكانية التخلي عن خدمات اللاعب خلال سوق الإنتقالات الصيفية.









وفي سياق متصل، يقترب المهاجم الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق، من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.













ومنحت إدارة الفريق الضوء الأخضر نحو رحيل اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة، إذا تلقت إدارة الفريق عرضاً جاداً له.







