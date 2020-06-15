صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على نجم ليستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية، أن ناديي مانشستر يونايتد وتشلسي دخلا في صراع نحو ضم نجم ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن تشيلسي ومانشستر يونايتد يريدان ضم النيجيري ويلفريد نديدي، لاعب نادي ليستر سيتي، في سوق الإنتقالات.





وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في سباق ضم اللاعب، في حال فشل ضم نجم أياكس دوني فان دي بيك.





ويريد مانشستر يونايتد إحداث تغييرات جذرية في خط وسط الفريق، والتي بدأت في يناير الماضي بضم برونو فيرنانديز.





وارتبط صاحب الـ23 عاماً بالإنتقال لتشيلسي في وقت سابق مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.





ويبدو تشيلسي على وشك خسارة نجم وسطه نجولو كانتي، المرصود من قبل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.



