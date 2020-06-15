بسبب كورونا.. الصين تعزل 10 أحياء سكنية في بكين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت سلطات العاصمة الصينية، اليوم الاثنين، عزل 10 مجمعات سكنية في منطقة هايديان في غرب بكين، بعد تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

 

واتخذت  لجنة النظافة والصحة في بكين، قرارًا على خلفية انتشار فيروس كورونا، بإدخال نظام خاص اعتبارا من 15 يونيو يمنع الدخول والخروج من 10 مجمعات سكنية مجاورة لسوق "شينفادي"، أين تم اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا مؤخرا.

 

وقالت لجنة النظافة والصحة في بكين، بعد عزلها هذه المناطق السكنية، إنه سيتم إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا لكل شخص زار مؤخرا سوق "شينفادي" الذي يبيع المواد الغذائية بالجملة.

 

وكانت سلطات العاصمة الصينية بكين، قررت الأسبوع الماضي، إغلاق سوق "شينفادي" بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين ترددوا عليه.

 

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