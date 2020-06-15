"التموين": برتوكول تعاون بين "القابضة الغذائية" والقوات المسلحة لتوريد المنتجات والسلع









شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع برتوكول تعاون بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة (فيبكو) وذلك بتمويل من بنك الكويت الوطني مصر، بهدف توريد منتجات مجمع الصناعات الغذائية لصالح الشركات التابعة لوزارة التموين.









وقام بالتوقيع على البرتوكول كل من اللواء أحمد حسنين- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلاً لوزارة التموين، واللواء خالد دياب - مدير عام المجمع وممثلا له، وعمرو الألفي- مدير عام أول ورئيس قطاعات الأعمال بالبنك الكويتي الوطني مصر.









وأكد المصيلحي علي أن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار رغبة وقدرة مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة والمصانع التابعة له بالمساهمة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية للمواطن بأسعار تنافسية وجودة عالية وبكميات مناسبة لصرفها للمواطنين من داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.









كما شدد المصيلحي على أن هذه الكيانات الاقتصادية قائمة بالفعل ويجب أن يتم استخدامها جيداً حتى تكون قيمة مضافة للجميع وخاصة بأن هناك سلع متوفرة لدي المجمع ذات جودة عالية وسعر عادل تتوافق مع احتياجات شركتي الجملة بما يضمن الإتاحة السلعية والاستدامة في التعاون بين الطرفين.









وأكد المصيلحي علي أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة بنود التعاون بين أطراف البرتوكول الثلاثي وفقاً لنظام مؤسسي يحقق الهدف المنشود في أهمية توافر السلع اللازمة للمواطنين مع التأكيد على وجود ممثلي لدي شركتي الجملة (العامة / المصرية) لمتابعة تنفيذ ذلك بما يحقق وفرة المعروض من السلع التموينية والحرة داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.









ومن جانبه أشار اللواء أحمد حسنين - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأنه سيتم إضافة منتجات مجمع الصناعات الغذائية في المنظومة التموينية أو بيعها كسلع حرة للمواطنين وعلي سبيل المثال (زيت – سمنة – صلصة – مربي – فول – منظفات- وغيرها من السلع لصالح شركتي (المصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة)، بحيث سيتم إبرام مجموعة من العقود التفصيلية بين مجمع الصناعات الغذائية وشركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبما يضمن توافر السلع الاساسية باستمرار داخل المنظومة التموينية والسلع الحرة.







