الهند تسجل 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 وفاة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 وفاة خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشفت وزارة الصحة الهندية، أن حصيلة الإصابات بكورونا ارتفعت منذ بدء تفشي الفيروس إلى 320922 إصابة، ما يجعل الهند في المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، في مجموع عدد الإصابات المسجلة.

 

ووفقًا لأرقام وبيانات وزارة الصحة الهندية، حصد فيروس كورونا في الهند منذ بدء تفشيه أرواح 9151 شخصا.

 

ويخضع الآن 149348 شخصا للعلاج في المستشفيات، وقد تعافى 162378 شخصا، 9027 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووجهت السلطات الهندية، في وقت سابق، ببدء الخروج تدريجيا من نظام العزل، في المناطق التي سجلت عدد إصابات غير مرتفع.

 

وانتقلت الهند بهذا الشكل إلى المركز الخامس في العالم من حيث عدد الحالات، وسبقت إسبانيا وإيطاليا، بحسب ما أفادت جامعة "جونز هوبكنز".

 

وكشفت الصحة الهندية، أن عدد الحالات المسجلة للمصابين بمرض كوفيد-10، بلغ 236657 حالة (الزيادة في يوم واحد أكثر من 9.8 ألف)، وفي يوم الجمعة السابق – 226770 حالة (الزيادة في اليوم أكثر من 9.8 ألف).

 

وأكدت الصحة الهندية، وجود 120406 أشخاص قيد العلاج في الهند، وإلى أنه تعافى من المرض 119292 شخصا (5220 شخصا خلال اليوم)، وتوفي بسبب الفيروس 6929 شخصا (287 شخصا خلال اليوم).

 

 

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