بعد 15 عاما على رحيله.. أحمد زكي يتصدر تريند جوجل لهذا السبب!
الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:01 ص
بعد 15 عاما على رحيله.. أحمد زكي يتصدر تريند جوجل لهذا السبب!
تصدر الفنان الراحل أحمد زكي تريند جوجل اليوم الإثنين الموافق 15/6/2020، وهذا بعد 15 عاما من رحيله حيث توفي في عام 2005، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.
ويرجع سبب صدارة أحمد زكي التريند اليوم، هو إعلان الفنان محمد رمضان تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، في مسلسل تلفزيوني يتحدث عن سيرته الذاتيه، ويحمل العمل اسم "الإمبراطور"، ومن المفترض أن يتم عرضه في رمضان المقبل 2021.
وعبر محمد رمضان عن سعادته بتجسيد شخصية أحمد زكي، حيث كان حلما يراوده منذ فترة كبيرة، وتمنى تجسيد شخصية نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل _كما وصفه_.
وقال محمد رمضان "ثقتي في الله أن مسلسل الإمبراطور للفنان أحمد زكي سيحقق نجاحًا يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".
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