بعد 15 عاما على رحيله.. أحمد زكي يتصدر تريند جوجل لهذا السبب!





تصدر الفنان الراحل أحمد زكي تريند جوجل اليوم الإثنين الموافق 15/6/2020، وهذا بعد 15 عاما من رحيله حيث توفي في عام 2005، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.





ويرجع سبب صدارة أحمد زكي التريند اليوم، هو إعلان الفنان محمد رمضان تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، في مسلسل تلفزيوني يتحدث عن سيرته الذاتيه، ويحمل العمل اسم "الإمبراطور"، ومن المفترض أن يتم عرضه في رمضان المقبل 2021.



