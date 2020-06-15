أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 15-6-2020 في البنوك





استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 15-6-2020، أمام الجنيه المصرى وذلك بعد ارتفاعها أمس لأعلى مستوياتها منذ بداية تعاملات شهر مايو، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:









سعر الدولار اليوم





ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.01 جنيه للشراء، 16.11جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع.





وصعد سعر العملة الأمريكية 10 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار 10 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.88 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.66 جنيه للشراء، 17.86 جنيه للبيع





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.82 جنيه للشراء، 20.07جنبه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم

ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.









سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.56 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.18 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.







