أكرم حسني يقاضي مطربي المهرجانات الشعبية

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أعلن الفنان أكرم حسني عن تعرضه للسرقة، وذلك من خلال صناع مهرجان "هلا والله"، وحمو بيكا، وذلك بتهمة سرقة لحن أغنية "بالباقي لبان" الأغنية الدعائية لمسلسل "رجالة البيت".‏ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أكرم حسني منشورًا قال فيه:"الحقيقة دي مش أول مرة أتعرض فيها لسرقة شغلي بس الموضوع وصل لحد ما يتسكتش عليه، أنا مش ضد أي ‏شكل من الأشكال الفنية طالما بتتقدم في إطار من الاحترام للمهنة وللمجتمع لكن أنا ضد كل أشكال التعدي علي حقوق الملكية الفكرية ‏وسرقة مجهود و تعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل".‏



وتابع أكرم حسني قائلاً : "عملت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي فات اسمها، " بالباقي لبان " من كلماتي ولحن بلال سرور وتوزيع ‏كينج، واتفاجئت من يومين إن تم سرقة لحن الاغنية و اتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه " هلا و الله " و واحد اسمه " خد فطيرك ‏‏"، و دي مش أول مرة أبقى عامل اغاني سواء من ألحاني أو من ألحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم و يتسرق اللحن و ‏يتعمل بيه أغاني و دي " سرقة " صريحة تستوجب إتخاذ إجراءات قانونية".‏



وأشار أكرم حسني عن إتخاذ الإجراءات القانونية حاليًا، حيث قال:" ويتم حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللي تحفظ حقي و حق زملائي الملحنين ضد اللي سرقوا ‏الاغنية لوقف المهزلة دي و بتوجه للنقيب المحترم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشكوي ضد من تعدوا علي اللحن ‏الأصلي للأغنية و بتمني يكون في قرارات صارمة لعدم تكرار ده".