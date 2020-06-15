أكرم حسني يقاضي مطربي المهرجانات الشعبية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن الفنان أكرم حسني عن تعرضه للسرقة، وذلك من خلال صناع مهرجان "هلا والله"، وحمو بيكا، وذلك بتهمة سرقة لحن أغنية "بالباقي لبان" الأغنية الدعائية لمسلسل "رجالة البيت".‏ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أكرم حسني منشورًا قال فيه:"الحقيقة دي مش أول مرة أتعرض فيها لسرقة شغلي بس الموضوع وصل لحد ما يتسكتش عليه، أنا مش ضد أي ‏شكل من الأشكال الفنية طالما بتتقدم في إطار من الاحترام للمهنة وللمجتمع لكن أنا ضد كل أشكال التعدي علي حقوق الملكية الفكرية ‏وسرقة مجهود و تعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل".‏

وتابع أكرم حسني قائلاً : "عملت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي فات اسمها، " بالباقي لبان " من كلماتي ولحن بلال سرور وتوزيع ‏كينج، واتفاجئت من يومين إن تم سرقة لحن الاغنية و اتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه " هلا و الله " و واحد اسمه " خد فطيرك ‏‏"، و دي مش أول مرة أبقى عامل اغاني سواء من ألحاني أو من ألحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم و يتسرق اللحن و ‏يتعمل بيه أغاني و دي " سرقة " صريحة تستوجب إتخاذ إجراءات قانونية".‏

وأشار أكرم حسني عن إتخاذ الإجراءات القانونية حاليًا، حيث قال:" ويتم حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللي تحفظ حقي و حق زملائي الملحنين ضد اللي سرقوا ‏الاغنية لوقف المهزلة دي و بتوجه للنقيب المحترم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشكوي ضد من تعدوا علي اللحن ‏الأصلي للأغنية و بتمني يكون في قرارات صارمة لعدم تكرار ده".

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