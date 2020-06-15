طائرات تركية تشن غارات عنيفة على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني

شنت طائرات تركية، صباح اليوم الاثنين، غارات عنيفة منتصف الليلة الماضية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخؤ، رصد موقع إيطالي، في وقت سابق اقتراب 3 طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من غرب ليبيا.

وكان الجيش الليبي، قد رصد يوم الثلاثاء الماضي، سفينة شحن تركية غادرت من اسطنبول ووصلت مصراتة تحمل آليات عسكرية.

كما أعلن الجيش الليبي، أنه رصد أيضا باخرة إيطالية اقتربت من السفينة التركية ولم تعترضها.

وقد أشار الجيش الليبي، إلى أن حركة السفينة التركية تزامنت مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، أن أهالى الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطنى الليبى إلى بلدتهم ومعركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب.