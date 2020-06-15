أعلنت وسائل إعلام هندية، فقدان اثنين من مسؤولي السفارة الهندية في إسلام أباد منذ صباح اليوم الاثنين، أثناء مهمة عمل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، يتصارع الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية في العاصمة المالية للهند مومباي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتشكل بداية الرياح الموسمية السنوية تهديدًا خطيرًا - موجة جديدة من المرضى الذين يعانون من الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات.

وحذر خبراء الصحة من أن الوضع في مومباي قد أصبح أقبح بالفعل بسبب نقص الأطباء والمسعفين والرعاية الحرجة. كما يتوقع أن ترتفع حالات الملاريا وحمى الضنك وداء اللولبية النحيفة والتهاب الدماغ في الأشهر المقبلة، كما أوردت وكالة "رويترز".