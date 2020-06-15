الوفاة ليست أكيدة.. مفاجأة عن مصابي كورونا

كشف الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والانعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أن ليس كل من يصاب بفيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة، أو السرطان يتوفى، معتبرا أنها معلومة خاطئة، مشددا على أهمية أن تبدأ هذه الفئة العلاج مبكرا حتى يكون له نتيجة.





وأشار "مطر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن دواء "الريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا يفضل أن يستخدم منذ بداية ظهور الأعراض حتى يعطي النتجة المرجوة، حيث أنه يلعب دورا في تخفيف الأعراض الثانوية للفيروس كالتهابات الرئة.





وأضاف استشاري أمراض الرئة والصدر والانعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، المرضى المعزولين في منازلهم ا يعطوهم وصفة طبية، ويوجهونهم فقط لتخفيض الحرارة فور ارتفاعها، بمخفضات حرارة وليس مضادات حيوية، موصحا أنهم يستخدمون بروفين لتخفيض الحرارة.



