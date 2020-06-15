درجات الحرارة اليوم الإثنين 15/6/2020 في محافظات مصر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، 15/6/2020، حيث تسجل القاهرة العظمى 33 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 21، بينما شرم الشيخ تسجل العظمى 36 والصغرى 28، وتكون الغردقة العظمى 38 والصغرى 28، فيما تسجل دمنهور العظمى 31 والصغرى 21.

وتشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، حرارة نهارًا ويكون لطيف ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد الجوية، إن حال الطقس في السواحل الشمالية تكون معتدلة نهارًا، مع نشاط للرياح علي مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلي مضطربة مع  ارتفاع الموج ويتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.

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