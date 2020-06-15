صاحب صيدلية بالغربية يوضح حقيقة فيديو بصق مواطن على فاترينة الصيدلية

كشف الدكتور محمد العياري، صاحب إحدى الصيدليات بالغربية، عن تفاصيل واقعة دخول شخص مجهول الصيدلية ليبصق على زجاج الفاترينة داخل الصيدلية.





وأشار "العياري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن الصيدلي فوجىء بدخول هذا الشخص، واعتقد أنه "زبون"، ولكنه أخذ يقوم بأفعال غريبة مثل "البصق على الزجاجة" بشكل غريب.





وقال إنهم وجدوا أن من الأمانة يجب أن يخبروا المحيطين بهم، حيث لأنهم لا يعرفون على هذا الشخص مصاب بكورونا أم لا، ويمكن أن يتسبب في أذى لأحد، مضيفا: "واضح أن الشخص ده عنده خلل نفسي، وكان بيتسول من الناس".





وأضاف أنهم قاموا بتطهير وتعقيم الصدلية بعد هذه الواقعة أكثر من مرة، منوها بأنهم قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن الشخص وجاري البحث عنه.



