كيم كارداشيان تدعم مصممي الأزياء من أصحاب البشرة السمراء بحملة جديدة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


دشنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، حملة ترويجية جديدة، تدعم من خلالها مصممي الأزياء من أصحاب البشرة السمراء بعالم الموضة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كيم، نشرت لقطات لها وهي ترتدي مجموعة من الأزياء من ماركة Jolie by Dia الناشئية، والمملوكة بالكامل لمصممين من أصحاب البشرة السمراء.

وكتبت كيم مع الصورة، أنها احبت ان تشاركت متابعيها حبها لهذه الماكرة والمصممين المتميزين العاملين بها.

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