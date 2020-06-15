خطر ثلاثي الأبعاد يهدد يوفنتوس قبل نهائي الكأس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أشار عدد من التقارير الصحفية، احتمالية غياب ثلاثة لاعبين من صفوف يوفنتوس عن المباراة النهائية بكأس إيطاليا أمام نابولي، المقرر لها الأربعاء المقبل.

حيث قالت صحيفة "توتو سبورت"، أن يوفنتوس سيفتقد خدمات  من جونزالو هيجواين، آرون رامزي وجورجيو كيليني، الذين لم يتعافوا بعد من إصاباتهم، مشيرة إلى أن احتمالية غيابهم عن نهائي الكأس كبيرة.

وأضافت أن الثلاثي الذي غاب عن مباراة إياب الدور نصف النهائي أمام ميلان، أجروا تمارين شخصية بالكرة أمس الأحد.

وتابعت أن غياب هيجواين سيجعل ساري يعتمد على كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم الصريح، وبجانبه سيدفع بباولو ديبالا ودوجلاس كوستا أو فيديريكو بيرنارديسكي. 

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