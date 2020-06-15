بيونسيه تدشن حملة القصاص لجميع أصحاب البشرة السمراء من ضحايا العنصرية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

كشفت النجمة بيونسيه عن انها ارسلت خطاب رسمي للمدعي العام الخاص بولاية كنتاكي الأمريكية، تطالب فيه بالقصاص لضحية أخرى من ضحايا العنف الشرطي بحق أصحاب البشرة السمراء.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بيونسيه استغلت التصعيد على خلفية مقتل جورج فلويد، وطالبت في خطابها بالقصاص للشابة الأمريكية "بريونا تايلور"، التي قتلت خلال عملية اقتحام غير شرعية لمنزلها من جانب الشرطة.

وطالبت بيونسيه استغلال الروح السائدة حاليا، في اعلاء القانون وتحقيق العدالة، ليس لجورج فلويد فقط ولكن لكافة ضحايا العنصرية.

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