سيناريست أمريكي يطالب بوقف أفلام كوينتن ترانتينو لعنصريتها ضد أصحاب البشرة السمراء



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جون رايدلي قال ان ترانتينو أكثر من استخدم لفظ "زنجي" أو "نجر"، التي توجه كإهانة لأصحاب البشرة السمراء، ضمن حوارات أفلامه.



ولم يقدم ترانتينو للسينما الأمريكية سوى 9 أفلام، ودعم هذا التوجه بوقف أفلامه المخرج الكبير سبايك لي.



على خلفية اصدار قرارات بوقف اذاعة الأفلام التي تروج للعنصرية مثل فيلم "ذهب مع الريح"، خرج السيناريت الأمريكي جون رايدلي بالطالبة بتطبيق الأمر ذاته على أفلام المخرج كوينتن ترانتينو.