مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق، ومصر المقاصة الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع نظائرهم في مصر المقاصة من أجل تعطيل أي محاولة للأهلي، كما أشارت تقارير صحفية.





ويتبقى في عقد محمد إبراهيم مع مصر المقاصة موسم آخر بخلاف الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





إدارة الزمالك لديها تخوف من فكرة انضمام محمد إبراهيم للنادي الأهلي، خشية ظهوره بشكل مميز مع الأحمر، ولذلك تضغط على إدارة المقاصة لوضع شروط تعجيزية لمنع انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.



