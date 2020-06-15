سوسن بدر تكشف آخر تطورات فيلم تامر حسني الجديد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها متفائلة جدًا بوضع السينما، مضيفة: "لدينا أعمال جيدة وتحقق نجاحات كبيرة وإيرادات مرتفعة، وهذا يحمس المنتجين للتواجد وصناعة أعمال أفضل".

ولفتت في تصريحات صحفية، إلى أنها تشارك في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني وحلا شيحة، ولكنه متوقف بسبب أزمة كورونا، ولا تعرف متى سيتم استئناف تصويره.

وعلى جانب آخر قالت:"لا ليس لي علاقة بالسوشيال ميديا بها ولا أفهم فيها شيء، ومؤخرا بعض أصدقائي قاموا بعمل لي صفحة على موقع إنستجرام، وحققت تفاعلا كبير".

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