رد ناري من محمد رمضان على هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر

عبر الفنان محمد رمضان، عن استيائه الشديد إزاء هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكى".

وقال رمضان عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "والله تحليل محترم وصحيح ١٠٠٪ من النجم القدير نبيل الحلفاوي ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح".

 يذكر أن رمضان أعلن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، من خلال مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى"، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل لعام 2021.

كمات نشر رمضان، ڤيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يجسد شخصية النجم الراحل أحمد ذكي أثناء استضافته سابقًا في برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب .

وعلق قائلًا: "قولت زمان أتمني تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل 'أحمد ذكي' ، وحاليا بعلن أن شاء الله عن مسلسلي القادم "الامبراطور" أحمد ذكي في رمضان 2021 .

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