الزمالك يغري بن شرقي من أجل البقاء ورفض العروض الخارجية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:06 ص
بن شرقي
بن شرقي
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية فرنسية تركية أن مسئولي الزمالك يحاولون إقناع نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي بالاستمرار في صفوف الفريق في الفترة المقبلة وعدم قبول عرض طرابزون سبور التركي الذي يسعى بشدة للحصول على خدمات نجم القلعة البيضاء عقب المستويات الرائعة التي قدمها منذ وصوله في الصيف الماضي قادمًا من الهلال السعودي.


وكشفت صحيفة أكسام التركية أن أشرف بن شرقي يرغب في خوض تجربة جديدة مع طرابزون سبور ولكن مسئولي الزمالك يحاولون إقناع النجم المغربي بالاستمرار في صفوف الفريق في الفترة المقبلة خاصة وأنه أصبح أحد أهم نجوم الفريق في الفترة الماضية.


وأكدت الصحيفة التركية أن مسئولي طرابزون سبور أبدو رغبتهم في التعاقد مع نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 800 ألف يورو وهي القيمة السوقية لأشرف بن شرقي في الوقت الحالي.

وعلى جانب آخر، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن أشرف بن شرقي أصبح محط اهتمام 3 أندية فرنسية، هي مونبلييه ونيس وستراسبورج بالإضافة إلى وجود منافسة من أندية أوروبية أخرى وهي أولمبياكوس اليوناني وستاندردلياج البلجيكي بالإضافة إلى كلا من غازي عنتاب وطرابزون سبور التركيان للتعاقد مع النجم المغربي نجم هجوم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن أشرف بن شرقي انضم إلى صفوف الزمالك في الصيف الماضي قادمًا من صفوف فريق الهلال السعودي ونجح في التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهي كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري.

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