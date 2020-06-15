موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة













يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره فريق ايفرتون يوم 21 يونيو المقبل في إطار منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسوف تقام تلك المباراة بين الريدز وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





ويحتاج الريدز لتحقيق إنتصارين فقط من أجل التتويج بلقب البريميرليج بشكل رسمي هذا الموسم، أو تعثر فريق مانشستر سيتي خلال المباراة المقبلة وفوز ليفربول في ديربي الميرسيسايد.



