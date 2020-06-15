آخر تطورات عودة الدوري المصري





علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مصير عودة النشاط الرياضي في مصر في الفترة المقبلة وخاصة كرة القدم.





وقال صبحي في تصريحات لوسائل الإعلام:" قامت اللجنة الطبية العليا بوضع الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي وتم التوافق عليه بعد مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأيضًا مسئولي وزارة الصحة".





وأضاف:"لا يوجد أي تدخل من جانب الحكومة في ملف استكمال الدوري المصري، إلغاء الدوري أو استكمال الموسم أمر يرجع في المقام الأول لقرار اتحاد كرة القدم ومراجعته للموقف مع الجمعية العمومية وفقا لرؤية الاتحاد".





وتابع:"في الوقت الحالي هناك توجه بضرورة التعايش مع فيروس كورونا لكن بحذر ووفقًا للإجراءات الاحترازية ونحن ننتظر القرار النهائي لمجلس الوزراء".





وأردف قائلا:"من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل قرار عودة النشاط الرياضي في مصر بعد توقفه مارس الماضي".



