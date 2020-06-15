بيراميدز يحدد بديل أنطوي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:52 ص
أنطوي
أنطوي
عبد القادر عرابي

يقترب المهاجم الغاني "جون أنطوي" مهاجم نادي بيراميدز، من مغادرة الفريق بنهاية الموسم الجاري.


وعلى الرغم من انضمامه مطلع الموسم من نادي مصر المقاصة، إلا أن اللاعب بدأ في الإبتعاد تدريجياً عن تشكيل الفريق الأساسي، في الفترة ما قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.


وبحسب مصادر صحفية، فإن مجلس إدارة نادي بيراميدز استقر على رحيل اللاعب بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة، إذا تلقى النادي عرضاً جاداً نحوه.



وأكد المصدر، أن إدارة النادي لن تمانع في مسألة رحيل اللاعب، بعد استشارة الكرواتي إنتي تشاتيتش المدير الفني للفريق.




وأشار المصدر، أن إدارة الفريق تدرس التفاوض بشأن ضم المهاجم الجزائري كريم لعريبي مهاجم نادي النجم الساحلي التونسي، لتعويض رحيل أنطوي.



وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية في مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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