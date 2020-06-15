سوسن بدر: "أبو العروسة" الأقرب لقلبي ومن أجمل ما قدمت

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:14 ص
بوابة الفجر
قالت الفنانة سوسن بدر أن مسلسل "أبو العروسة" من الأعمال القريبة لقلبي جدا فهو اجتماعي أسري إنساني جمع الأسرة المصرية والجميع أحبوه.

وأضافت في تصريحات صحفية أن جميع المشاهدين وأشادوا به وربما لأننا في حاجة ماسة لأعمال توحد الناس وتناقش قضاياهم الإنسانية ببساطة، ونجح العمل بشدة وأعتبره من أجمل أعمالي.

وأشارت إلى أنها دائما تحرص على أن تتابع كل أعمال الزملاء المتواجدة في موسم رمضان ولكن للأسف لم تستطع هذا العام متابعة كل الأعمال لأنها كنت مشغولة جدا طوال الشهر بالتصوير.

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