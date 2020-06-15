كاراجر: محمد صلاح وماني تسببا في فشل انضمام فيرنر إلى ليفربول

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:53 ص
فيرنر
فيرنر
محمد الدمتناوي


تحدث جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح وساديو ماني تسببا، في فشل انتقال تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، إلى الريدز خلال الفترة المقبلة.

وكان ليفربول قريب من التعاقد مع فيرنر، لكنه انسحب بسبب القيمة المالية المطلوبه.

وتحدث كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قائلا:" لولا وباء كورونا، لكان فيرنر لاعبًا لليفربول الموسم المقبل".

وتابع:" يجب الأخذ في الاعتبار تأجيل بطولتي أولمبياد طوكيو وكوبا أمريكا، وإمكانية تأجيل أمم أفريقيا، تسبب في فشل انتقال فيرنر إلى ليفربول أيضًا".

وواصل:" "لو كانت هناك دورة الألعاب الأولمبية، وكأس الأمم الأفريقية، لكان كلوب قادرًا على ضمان مشاركة فيرنر في الكثير من المباريات عندما يفتقد خدمات صلاح وماني".

وأكمل:" ولكن مع قرار تأجيل تلك البطولة، كان من الصعب إقناع فيرنر بخطوة التوقيع لليفربول، لأن محمد صلاح وماني وفيرمينو لا يغيبون عن الكثير من المباريات". 

وأتم:" ليفربول يمتلك خط هجوم ناري، إنهم لا يفوتون الكثير من المباريات، ولديهم القدرة على المشاركة دائمًا".

أخبار تهمك

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الإصابات تضرب لاعبي ريال مدريد بعد مواجهة ايبار

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 21 ساعة

لهذا السبب.. وائل الإبراشي يطالب بمعاقبة حمدي فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 12 ساعة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال