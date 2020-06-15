كاراجر: محمد صلاح وماني تسببا في فشل انضمام فيرنر إلى ليفربول









تحدث جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح وساديو ماني تسببا، في فشل انتقال تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، إلى الريدز خلال الفترة المقبلة.





وكان ليفربول قريب من التعاقد مع فيرنر، لكنه انسحب بسبب القيمة المالية المطلوبه.





وتحدث كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قائلا:" لولا وباء كورونا، لكان فيرنر لاعبًا لليفربول الموسم المقبل".





وتابع:" يجب الأخذ في الاعتبار تأجيل بطولتي أولمبياد طوكيو وكوبا أمريكا، وإمكانية تأجيل أمم أفريقيا، تسبب في فشل انتقال فيرنر إلى ليفربول أيضًا".





وواصل:" "لو كانت هناك دورة الألعاب الأولمبية، وكأس الأمم الأفريقية، لكان كلوب قادرًا على ضمان مشاركة فيرنر في الكثير من المباريات عندما يفتقد خدمات صلاح وماني".





وأكمل:" ولكن مع قرار تأجيل تلك البطولة، كان من الصعب إقناع فيرنر بخطوة التوقيع لليفربول، لأن محمد صلاح وماني وفيرمينو لا يغيبون عن الكثير من المباريات".



