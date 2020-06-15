رضا عبد العال يكشف سر نجاح فايلر مع الأهلي









تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية عن سر نجاح المدرب السويسري رنيه فايلر مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.





تصريحات رضا عبد العال بشأن فايلر





وقال رضا عبدالعال نجم الاهلي والزمالك في تصريح تليفزيوني:"نجاح فايلر مع الأهلي كان بسبب مساندة الإدارة".





وأضاف: "الأهلي سيتأثر كثيراً بالسلب في حالة رحيل مدربه السويسري".





وفي سياق متصل أكد رضا عبدالعال أنه لن يعتذر للفرنسي باتريس كارتيرون حتي إذا فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.





عودة النشاط الرياضي في مصر





وفي سياق متصل تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.



