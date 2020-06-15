باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي و نيمار من الرحيل هذا الصيف

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:32 ص
نيمار
نيمار
علي ماهر حلمي


آثار ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل في تصريحات صحفية اليوم حول مصير اللاعب النجم الدولي الفرنسي كليان مبابي و النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور من الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية:"لا يوجد جديد فيما يتعلق بمستقبل كل من نيمار ومبابي مع الفريق كلاهما لا يزال لديه عامان في باريس سان جيرمان، هما مستمران مع النادي في الموسم المقبل، ونخطط للمستقبل على المدى البعيد في وجود اللاعبين معنا".

يذكر أن نادي ريال مدريد يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي هذا الصيف بينما يسعي النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور في العودة لصفوف نادي برشلونة الاسباني مرة أخري.

وكان المدير التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أكد أن هذا الموسم هو الأخير للمهاجم الدولي الاورجوايني أديسون  كافاني و المدافع الدولي البرازيلي تياجو سيلفا مع النادي الفرنسي.

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