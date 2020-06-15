الأهلي يرد على عرض بيراميدز لشراء عمار حمدي









يحاول نادي بيراميدز، الحصول على خدمات صانع ألعاب النادي الأهلي، والمعار لنادي طلائع الجيش عمار حمدي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.













ودخل اللاعب الشاب إهتمامات نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية، في ظل سعي إدارة الفريق للنزول بمعدل أعمار اللاعبين.













وقالت مصادر صحفية، أن بيراميدز لديه مستحقات مالية لدى إدارة الأهلي، وذلك بخصوص إنتقال صانع ألعاب بيراميدز محمد مجدي أفشة لصفوف الأهلي مطلع الموسم.













وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالفريق ترفض التخلي عن اللاعب خلال الموسم المقبل بالبيع النهائي.









وأكد المصدر، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ترى أن حمدي يمثل مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة، ومن ثم قررت عدم التفريط في اللاعب بالبيع النهائي.









وتفضل إدارة الأهلي رحيل عمار حمدي على سبيل الإعارة فقط، وذلك لإمكانية عودته للأهلي مرة أخرى.

















وتألق اللاعب في صفوف المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عاماً والتي ساهم في حصول منتخب الفراعنة على لقب البطولة، والتأهل لأوليمبياد طوكيو.







